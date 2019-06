Sabato 1 Giugno 2019, 14:29

PIANO DI SORRENTO - Torna in libertà Federico Russo, il 22enne arrestato dalla polizia nella tarda serata di mercoledì con l'accusa di aver aggredito e rapinato un uomo di 40 anni nei pressi della stazione di Piano di Sorrento. Decisiva l'eccezione sollevata dall'avvocato Salvatore Caputo, difensore di Russo: nei documenti, infatti, era stato erroneamente riportato il 29 aprile (e non il 29 maggio) come data dell'episodio contestato al giovane dalla Procura di Torre Annunziata. Così per Russo, che dopo qualche ora nella casa circondariale di Poggioreale si era visto assegnare gli arresti domiciliari, è scattata la scarcerazione. Il giovane, arrestato mercoledì con le ipotesi di rapina e lesioni aggravate, resta comunque in attesa di processo. Su di lui pendono precedenti specifici: a marzo 2017 fu condannato a otto mesi di reclusione e 60 euro di multa per aver tentato di forzare la saracinesca del bar all’interno della stazione di Piano di Sorrento insieme a un 42enne di Sant’Agnello, altra vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.