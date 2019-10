Rapina studentessa, 32enne incastrato dalle telecamere a Pomigliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Pomigliano d'Arco hanno identificato e sottoposto a fermo per rapina un 32enne già noto alle forze dell'ordine.La sera dell'uomo ha rapinato una studentessa 25enne: l'ha minacciata e si è impossessato del suo cellulare. Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito in poche ore di individuare il 32enne e di sottoporlo a fermo.I militari dell'Arma sono andati a prenderlo a casa, dove peraltro hanno sequestrato gli indumenti che indossava al momento della rapina. Fondamentali si sono rilevati la descrizione fornita dalla vittima e l'esame scrupoloso di alcune telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze del luogo in cui è stata perpetrata la rapina.L'arrestato è stato portato nel carcere di Poggioreale.