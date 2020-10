Rapina alle casse del supermercato, arrestato dopo 4 mesi un 33enne nel Napoletano

Questa mattina, in Castellammare di Stabia, i Carabinieri della locale Compagnia, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari — emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica — hanno proceduto all’arresto di un trentatreenne stabiese, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola.

Il 10 luglio scorso, all’interno dell’esercizio commerciale “I Supermercato” di via Santa Mana La Carità di Sant’ Antonio Abate, un uomo, con il volto travisato da una mascherina chirurgica ed armato di una pistola, aveva consumato una rapina facendosi consegnare, da una delle cassiere, la somma di 500 euro in contanti, dandosi poi alla fuga a bordo di una autovettura con le targhe coperte da nastro adesivo.

L’attività d’indagine dei Carabinieri, coordinata da questo Ufficio e condotta anche mediante la meticolosa analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, ha consentito di pervenire alla identificazione dell’autore della rapina che, all’esito di una perquisizione, è stato trovato in possesso dello stesso veicolo utilizzato per compiere la rapina.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.



