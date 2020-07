Napoli Est, assalto a due supermercati: in azione un bandito con il casco integrale

Due rapine nel giro di poche ore, questa sera, ai danni di supermercati della zona orientale. Un uomo con il volto coperto da un casco integrale è entrato intorno alle 17 all'interno di un discount di via delle Repubbliche Marinare impugnando una pistola: dopo aver costretto il vigilante che era all'ingresso a stendersi per terra, ha trafugato l'intero incasso, che pare superi i 500 euro. Poco dopo identica scena il un altro supermercato di corso Protopisani, e in questo caso la somma rubata non è stata ancora quantificata. Non si esclude che a compiere i due raid possa essere stata la stessa persona. Indagini in corso da parte della Polizia di Stato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA