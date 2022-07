Napoli, rapina nel supermercato Ciro Amodio al Vomero: preso 34enne, caccia al complice

I carabinieri della compagnia Napoli Vomero hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di un 34enne ritenuto l'autore di una rapina ai danni di un supermercato di via Cilea avvenuta lo scorso 16 maggio, insieme a un complice ancora in fase di identificazione.

Le indagini si sono avvalse delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del market Ciro Amodio e quelle installate lungo la via di fuga dei rapinatori e sono state condotte dai militari con mirate perquisizioni domiciliari, che hanno consentito di ricostruire la vicenda e individuare nel 34enne uno dei presunti autori della violenta rapina durante la quale, pistola alla mano, i due si sono fatti consegnare tutto l'incasso fuggendo poi a piedi.