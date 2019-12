Scipparono prezioso collier a una turista in via Toledo, due giovani arrestati a Napoli dopo tre mesi

Svolta per un rapina choc in pieno centro a Napoli. Su delega della Procura della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione oggi a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, a carico di due giovani M.C, di 27 anni 27, e P.R., di 28 anni, entrambi napoletani raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per i reati di rapina aggravata e lesioni.



