Rapina agli uffici postali della Lombardia, assolti quattro campani

Assalti agli uffici postali della Lombardia, assolti i componenti della banda di Giugliano. Erano imputati, a vario titolo, di due rapine, per un bottino di 200mila euro, una tentata rapina, sequestro di persona e ricettazione. Crimini commessi tra la provincia di Milano ed il Varesotto.

Assolti Fabio Centomani, classe 1992, Gaetano Mele, classe 1985, Ottavio De Angelis, 45 anni, Gustavo De Angelis, classe 1958. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Busto Arsizio. I quattro giuglianesi, difesi dagli avvocati Luigi Poziello e Santina Ferro, avevano optato per il rito abbreviato e sono stati assolti per non aver commesso il fatto.

Gli venivano contestate una rapina con sequestro di persona commessa all’ufficio postale di Olgiate Olona, una rapina commessa all’ufficio postale di Cesano Boscone ed una tentata rapina commessa a Pregnana Milanese, oltre la ricettazione dei veicoli utilizzati per commettere le rapine.