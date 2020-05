A Napoli, nel quartiere San Lorenzo, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per rapina L. J., 22enne di origine gambiana. L’uomo – pochi istanti prima – aveva rapinato in via Carriera Grande una giovane coppia di Livorno. I militari lo hanno notato mentre fuggiva con in mano il borsello delle vittime. Inseguito, è stato bloccato e arrestato. il bottino è stato restituito. Il 22enne – che aveva minacciato la coppia con un paio di forbici – è nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA