Rapinano attività commerciale e clienti: arrestati padre e figlio nel Napoletano

I Carabinieri della Stazione di Crispano dopo attività investigativa hanno dato esecuzione a una OCCC emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord a carico di Salvatore Fattore, 40 anni, in atto detenuto a Santa Maria Capua Vetere (CE) e del figlio Salvatore Junior Fattore, 23 anni, di Acerra, entrambi già noti alle FFOO e ritenuti responsabili secondo le risultanze investigative dell’Arma condivise dall’ AG di rapina aggravata in concorso perpetrata a Cardito il 5 febbraio scorso. In concorso con altro soggetto in via d’identificazione, armati di pistola, aveva fatto irruzione in un deposito di materiali in via Villaggio impossessandosi di una vettura e dei portafogli di 4 clienti. Fattore Salvatore è rimasto ristretto nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere mentre Salvatore Junior è stato tradotto in quella napoletana di Poggioreale.

Domenica 15 Luglio 2018, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA