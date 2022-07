Rapinarolex napoletano arrestato: riconosciuto da turista americana

In carcere D.M.E., 30 anni, ritenuto gravemente indiziato del delitto di rapina aggravata. Nel mirino una turista americana, l'8 luglio scorso, sorpresa mentre stava passeggiando in compagnia del marito in via Solitaria (quartiere Santa Lucia) a Napoli. Il govane con violenza e assieme al complice le aveva strappato dal polso un orologio marca Rolex del valore di 8.750 euro, per poi darsi alla fuga a piedi. Nella circostanza la vittima aveva riportato alcune escoriazioni al braccio. A seguito di un’attività d’indagine, incentrata sull’analisi degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e sull’individuazione sia fotografica sia da parte della vittima, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Cocaina nelle mutande: arrestata 21enne nel Casertano IL CASO Carcere di Santa Maria Capua Vetere, rissa tra 40 detenuti a colpi... IL DELITTO Valentina Giunta uccisa in casa a Catania, fermato il figlio 15enne....