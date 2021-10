Rapinarolex, arrestato anche il terzo componente della banda

Rapinarolex in trasferta, finisce in cella anche il terzo uomo. Si è consegnato lo scorso 22 ottobre nel carcere di Poggioreale a Napoli: il 33enne ricercato per il tentato furto di un Patek Philippe da 38mila euro in piazza della Repubblica a Milano, avvenuto nel settembre 2020 e messo a segno assieme ad altri due componenti della sua banda già arrestati nelle scorse settimane.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Acerra, pistola in faccia al terapeuta: rapina choc nel centro di... L'OMICIDIO Delitto di Avellino, via al processo: in aula Elena e Giovanni, i... LA RAPINA Napoli, tenta di rapinare un turista in un ristorante ai Quartieri...

L'indagato, difeso dall'avvocato Simone Ciro Giordano, quel giorno era a bordo di uno scooter secondo quanto ricostruito nell'ambito dell'indagine coordinata dalla pm Elisa Calandrucci e dall'aggiunta Laura Pedio e condotta dalla Squadra mobile di Milano che è riuscita a identificare un box a Cusano, nel Milanese, in cui trovano due scooter e dei caschi su cui erano presenti delle tracce di Dna dei tre ritenuti responsabili anche di altri due assalti. Della tentata rapina di un costoso orologio a un imprenditore e proprietario di un locale milanese scippato mentre si trovava a bordo di una Ferrari, sempre nel settembre 2020 in via Edolo. E del furto di un orologio a un manager discografico in Foro Bonaparte.