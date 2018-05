Rapinavano banche al Nord, in manette Bonnie e Clyde napoletani

Mercoledì 9 Maggio 2018, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 09:58

TORRE DEL GRECO - Arrestati Bonnie e Clyde corallini: rapinarono banche al Nord. Avevano commesso rapine in banca in Lombardia e in Emilia Romagna: in manette una coppia di Torre del Greco.I carabinieri della Stazione Torre del Greco-Capoluogo hanno arrestato in esecuzione a Ordine di Carcerazione per pene concorrenti emesso dalla Procura di Milano Natale Granata, 54 anni e Teresa Ascione, 35enne, entrambi residenti a Torre del Greco e già noti alle forze dell'ordine.Il primo dovrà scontare 5 anni e 8 mesi di reclusione e la seconda 8 anni di reclusione per i reati di rapina in banca con sequestro di persona commessi in concorso a Forlì e Milano nel 2015. Gli arrestati sono stati portati nelle Case Circondariali di Poggioreale e Pozzuoli.