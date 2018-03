Rapinarono Rolex ad automobilista in via Marina: presa coppia di banditi

Giovedì 29 Marzo 2018, 15:59

La polizia - sesta sezione della Squadra mobile, insieme agli agenti del commissariato San Paolo - hanno fermato due giovani napoletani, Diego Pinto ed Enzo Carola, entrambi di 27 anni, responsabili della rapina a mano armata di un Rolex del valore di circa 8mila euro e del danaro, commessa lo scorso 11 marzo in via De Gasperi contro una persona che era a bordo di un’auto di grossa cilindrata.Nel corso delle indagini sono stati analizzati i dati contenuti nella denuncia presentata dalla vittima e le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, da cui era possibile vedere il rapinatore a bordo di uno scooter scuro, con un giubbino nero caratterizzato da una stella gialla sulla manica sinistra ed un casco nero, affiancato da altro giovane, sempre vestito di nero. Nel corso di un controllo congiunto del territorio, in particolare contro le rapine nelle zone di via Marina, Chiaia e Posillipo, i poliziotti hanno individuato i due giovani a bordo di altrettanti scooter. Intimato l'alt ai due motocicli, i giovani alla guida sono fuggiti, prendendo due diverse direzioni. Pinto, che aveva preso la strada verso il lungomare, imboccando contromano viale Gramsci, sempre seguito dai poliziotti, in viale Dohrn si è scontrato con un'auto di passaggio ed è stato fermato. Carola, che era andato in direzione del corso Vittorio Emanuele, è stato bloccato. I due fermati si trovano ora al carcere di Poggioreale. Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare eventuali ulteriori loro responsabilità.