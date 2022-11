Rapinata a Napoli, fa arrestare i banditi e recupera il telefono

Donna rapinata del cellulare al corso Garibaldi da due uomini in sella a una moto. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato e bloccato, poco dopo, i banditi in via Santi Giovanni e Paolo trovandoli in possesso del telefonino. Arrestati due napoletani - un 18enne con precedenti di polizia e un 21enne - sotto accusa per rapina. Non solo: il 18enne, conducente dello scooter, è stato altresì denunciato per guida senza patente, violazione reiterata nel biennio.

Ovviamente, il cellulare è stato restituito alla proprietaria.