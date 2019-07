Rapinatore ha un figlio: arrestato in clinica nel Napoletano dopo il parto della moglie

Rapinò un ufficio postale e sfuggì all'arresto ma la nascita di suo figlio ha consentito ai carabinieri di arrestarlo nella clinica dove la compagna aveva appena partorito. Ad eseguire l'arresto sono stati i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli che hanno ammanettato per rapina un 42enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine, dando esecuzione nei suoi confronti a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Nola su richiesta della Procura. Il 42enne è ritenuto responsabile della rapina avvenuta il 6 giugno nell'ufficio postale di Casalnuovo, situato in via Grimaldi.



Qui, armato di pistola, minacciò i dipendenti riuscendo a portare via dalla cassaforte 850 euro, prima di scappare con la propria auto che poi fu trovata e sequestrata poco dopo a Casoria in via Nazionale delle Puglie. Il rapinatore è stato latitante fino a ieri quando i carabinieri lo hanno rintracciato e ammanettato nella clinica «Villa Betania»di Ponticelli dove era andato a fare visita alla compagna che da poco appena partorito

Lunedì 22 Luglio 2019, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA