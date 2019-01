CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 28 Gennaio 2019, 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La colazione è sospesa, già pagata per una settimana al KiosKetto di via Manzoni. Un omaggio, la «simbolica ricompensa» a chi fa arrestare il rapinatore seriale che ha preso di mira le mamme in questa strada, scatenando il panico. Un bandito al momento inafferrabile si aggira infatti per Posillipo, nonostante la mobilitazione del quartiere e le indagini della polizia, e agisce utilizzando sempre la stessa tecnica: sale a bordo delle auto quasi in contemporanea con le vittime designate, aprendo rapidamente lo sportello dal lato passeggero. Una volta all’interno, agguanta la borsa poggiata sul sediolino, e scappa.L’AVVISTAMENTO«Si muove in sella a uno scootera, un Liberty lasciato acceso sul marciapiede, ma potrebbe anche cambiare mezzo», avverte Pasquale Gargiulo, barista ed edicolante all’interno della funicolare, nonché promotore della “taglia” più dolce: caffè e cornetto o altre delizie a scelta. «L’importante è prenderlo perché da troppo tempo continua a colpire», sostiene il giovane, spiegando di aver avvistato personalmente il ricercato lo scorso giovedì pomeriggio, intorno alle 17: «Aveva il casco integrale, ma non la visiera calata sul volto e indossava indumenti di colore nero. Peccato non essere riuscito a fermarlo». Ma, nel frattempo, il 38enne, impegnato in tante battaglie per la vivibilità della zona, ha sferrato l’attacco su Facebook.LA RICOMPENSANel post pubblicato in bacheca, Gargiulo definisce il rapinatore «viscido e codardo» e aggiunge dettagli alla descrizione già formulata da diverse donne, che hanno presentato denuncia: «Media statura, corporatura robusta, per coprire il viso a volte porta gli occhiali». All’identikit, dunque, fa seguire l’appello social rivolto «alla cittadinanza» perché «serve l’aiuto di tutti. E il KiosKetto Via Manzoni offre una ricompensa simbolica», la colazione appunto «per chi lo prende».