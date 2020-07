Rapinatore seriale catturato a Pianura: incastrato dalla denunce delle vittime

Lo scorso 9 luglio gli agenti del commissariato di Pianura furono avvicinati in via Provinciale da due giovani che hanno riferito di essere stati rapinati del portafogli da un uomo armato di coltello a bordo di un motociclo. Una settimana dopo, il 16 luglio, due persone si presentarono presso il commissariato di Pianura per denunciare di essere state aggredite e rapinate in via Nelson Mandela da un uomo armato di coltello a bordo di uno scooter.

Le descrizioni fornite dalle vittime hanno consentito ai poliziotti di raccogliere elementi nei confronti di Franco Maffei, 35enne napoletano con precedenti di polizia, rintracciato in via Claude Monet presso la sua abitazione.

L’uomo è stato arrestato per rapina aggravata.

