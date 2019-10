Tre raid in pochi giorni, preso rapinatore seriale nel Napoletano

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giugliano. Rapinatore seriale arrestato dai carabinieri, aveva già colpito 3 attività commerciali. Sono stati i carabinieri della Stazione di Varcaturo, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ad arrestare Pasquale Conte, 32enne di Giugliano, ritenuto responsabile di due rapine ai danni di due distinti esercizi commerciali. L’uomo, insieme ad un complice in fase di identificazione, l'otto giugno scorso, col volto coperto ed armato di pistola, aveva sottratto l’incasso di 400 euro ad un supermercato. La settimana dopo, poi, con lo stesso modus operandi, aveva tentato di rapinare un negozio di articoli cinesi ma era stato messo in fuga dal proprietario, che era stato colpito in testa con il calcio della pistola e trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le indagini sono partite da un precedente arresto, quando l’uomo era stato bloccato dai carabinieri subito dopo aver commesso una rapina in un bar della fascia costiera. La successiva analisi delle immagini di videosorveglianza, supportata dal sequestro degli indumenti utilizzati per i colpi, ha permesso agli investigatori di scoprire l'autore dei colpi.