Sabato 7 Aprile 2018, 19:47

Nel febbraio del 2001, nel cuore della notte, Carmine Lima, pregiudicato di 42 anni di Portici, non esitò ad introdursi in un appartamento in Germania, abitato da una coppia di coniugi. Armato di coltello, ferì una delle due vittime e, dopo aver minacciato di morte i malcapitati, fuggì con 13.000 euro in contanti e con un’autovettura,.Il Tribunale di Augsburg di Augusta, il 28 marzo scorso, ha emesso nei confronti dell’uomo un mandato di arresto internazionale eseguito questa mattina dagli agenti del commissariato di Portici-Ercolano.