Rapinatori con le forbici a bordo della Circumvesuviana ​identificati dopo mesi di indagini

Rapinarono sei studenti che da Baiano, in provincia di Avellino, erano diretti a Napoli su un treno della Circumvesuviana. I fatti risalgono allo scorso mese di luglio. Due uomini, saliti in treno alla stazione di Volla), armati di forbici si fecero consegnare telefoni cellulari, portafogli e oggetti d'oro indossati dalle giovani vittime per poi scendere e dileguarsi alla fermata successiva. Le indagini dei carabinieri di Baiano, coordinate dalla Procura di Avellino, sarebbero risalite ai responsabili. Si tratta di un 40enne e di un 45enne nei cui confronti, su richiesta della Procura avellinese, il gip del tribunale di Nola ha disposto la misura cautelare in carcere per il primo indagato e quella degli arresti domiciliari per il presunto complice.