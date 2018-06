Mercoledì 13 Giugno 2018, 18:53

Vincenzo Piatti, 33enne di Afragola e A.P., 17enne di Castel Volturno (Caserta), sono stati arrestati per il reato di tentata rapina aggravata da un poliziotto della Questura di Napoli libero dal servizio e dagli agenti del commissariato di polizia di Afragola. Nella tarda mattinata di oggi un poliziotto libero dal servizio, mentre percorreva via De Gasperi in Afragola, udiva una ragazza urlare e contestualmente vedeva un giovane, poi risultato avere diciassette anni, che si allontanava impugnando una pistola. L’agente ha avvicinato la giovane diciassettenne, che, impaurita, raccontava di aver appena subito un tentativo di rapina dall’uomo che si stava allontanando; il poliziotto, rassicurata la vittima, ha iniziato a pedinare il rapinatore, allertando immediatamente i poliziotti del commissariato di Afragola.Poco dopo, sempre in contatto telefonico, l’agente, unitamente alla volante, ha bloccato il rapinatore, che nel frangente aveva raggiunto il complice che lo attendeva in via I Maggio. I due sono stati bloccati e arrestati. Nel borsello del 33enne i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato la pistola, una replica in metallo priva del tappo rosso, impugnata poco prima dal 17enne mentre minacciava la giovane. I poliziotti hanno accertato che i due, dividendosi i compiti, avevano tentato di rapinare una ragazza che stava facendo delle consegne per un bar e aveva appena incassato 50 euro. I due sono stati arrestati: il minore è stato accompagnato presso il centro prima accoglienza ai Colli Aminei, mentre il 33enne si trova agli arresti domiciliari.