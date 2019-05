Venerdì 3 Maggio 2019, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 09:27

Un altra rapina si è consumata ad Afragola ai danni di un noto distributore di benzina. Ad agire due banditi in sella ad un Beverly Sotto minaccia di un’arma hanno portato via l’incasso dell’attività commerciale situata in via Dario Fiore poi sono scappati via verso Frattamaggiore