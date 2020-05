LEGGI ANCHE

Un lungo inseguimento, partito a San Gennaro Vesuviano e terminato a Poggiomarino, nel bel mezzo di un incrocio. Una corsa folle, interrotta grazie all'intervento dei carabinieri che sono riusciti a fermare e poi immobilizzare un uomo, componente di una gang che ha provato a mettere a segno una rapina senza riuscirci. Per il balordo, di cui non si conoscono le generalità, potrebbero scattare le manette: il pm sta valutando di disporre l'arresto. Ma è anche caccia ai suoi complici: almeno due, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri.Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 15: in un esercizio commerciale di San Gennaro Vesuviano la banda di criminali ha provato a portare a termine una rapina, senza successo. Poi la fuga, alla quale ha fatto seguito la segnalazione ai carabinieri da parte dei titolari del negozio.Li hanno intercettati mentre lasciavano la cittadina alla volta di Palma Campania ed hanno tentato di fermarli. Scene da polizieschi anni '70: la macchina dei rapinatori ha provato a far perdere le proprie tracce, ma i carabinieri non hanno mollato. Sgommate e slalom rocamboleschi. Da Palma Campania l'inseguimento è proseguito fino a Poggiomarino e si è interrotto all'altezza di via 24 maggio, a due passi dall'area mercatale. Proprio qui, i pochi ambulanti presenti (a causa dell'emergenza sanitaria e della pioggia ieri erano stati pochissimi i partecipanti al mercato) erano sul punto dI andarsene: sono stati loro gli spettatori della scena finale, quella che ha portato al fermo del presunto rapinatore.All'incrocio con l'area mercatale e con via Tortoriello, infatti, i carabinieri sono riusciti a bloccare la macchina degli uomini in fuga: due (o forse più, su questo fronte le indagini sono ancora in corso) hanno fatto perdere le proprie tracce continuando a scappare a piedi, mentre un'altra persona è stata bloccata. L'uomo è stato portato in caserma ed è in camera di sicurezza, a San Gennaro Vesuviano: non è stato ancora formalmente arrestato perché si sta cercando di ricostruire l'intera vicenda.