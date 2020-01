Donna scaraventata a terra e pistola puntata alla testa per rubarle lo smartphone

Casoria violenta, ancora una volta una rapina ai danni di una donna. La testimonianza emerge dalle pagine social, un'aggressione intorno alle 21 di ieri sera in via Indipendenza. La donna era uscita per far fare la consueta passeggiata serale al suo cagnolino, quando due energumeni vestiti di nero su uno scooter bianco, con volto coperto la avvicinano e la scaraventano a terra.

Il cane reagisce in difesa della sua padrona e i due lo prendono a calci violentemente. Alla donna ormai immobilizzata viene puntata una pistola al collo, con urla e minacce le viene intimato di lasciare tutto quanto in suo possesso. Lei aveva con sé solo il cellulare, i due lo afferrano e ripartono in sella. Un crimine consumato in pochi minuti, scene di orrore che mai potranno essere dimenticate, il tutto per un cellulare.

Ultimo aggiornamento: 11:34

