Giovedì 21 Giugno 2018, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città di Marano nella morsa dei banditi. In particolare dei rapinatori di autovetture, ancora una volta entrati in azione in via San Rocco, già teatro nelle ultime settimane di simili episodi. Un’altra autovettura, una Renault Clio, è stata rubata ad una donna, tamponata con un'altra auto e minacciata con una pistola da uno dei malviventi. E' la quarta rapina, nell’arco di appena due settimane, che si registra nella popolosa frazione periferica di Marano. Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia. L'ennesimo episodio ha sollevato, soprattutto a mezzo social, un'ondata di proteste. I cittadini della zona chiedono una maggiore presenza delle forze dell'ordine.