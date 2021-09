Posillipo, Fuorigrotta e Vomero nel mirino: fermati due rapinatori seriali

L'allarme rapine a Posillipo, Vomero, Arenella, Soccavo e Fuorigrotta non resta inascoltato. Fino all'arresto di due quarantenni che inutilmente hanno tentato la fuga.

In via Epomeo i due sono stati individuati in sella a uno scooter e sono infatti scappati. Raggiunti: il conducente del motorino è stato bloccato dopo una colluttazione; il passeggero, rifugiatosi nella stazione della Circumflegrea, è stato fermato sui binari.

Nel corso dei controlli, il motociclo è risultato rubato lo scorso 13 agosto, e poi utilizzato per commettere alcune rapine. E, nelle rispettive abitazioni dei fermati, sono stati sequestrati diversi vestiti che corrispondono alle descrizioni fornite dalle vittime e dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali finiti nel mirino tra il 29 agosto e l’11 settembre 2021.

Quindi, i napoletani di 42 e 38 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e sottoposti a fermo per ricettazione e rapina aggravata. Un provvedimento, quest'ultimo, convalidato ieri dall’autorità giudiziaria che ha disposto per gli indagati la custodia cautelare in carcere.