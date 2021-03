Rapinatori uccisi a Marano di Napoli, la vittima è indagata per omicidio volontario: «Quei due sullo scooter mi avevano rapinato»

È indagato per omicidio volontario il 26enne G.G. che ieri ha inseguito e travolto i due rapinatori di Sant'Antimo che all'altezza di via Antica Consolare Campana, a Marano di Napoli, gli hanno puntato contro una pistola e portato via il Rolex in sella a uno scooter.

Il giovane, interrogato dal pm di Napoli Nord Paolo Martinelli, non ha però confermato la ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Marano. 26 anni, figlio di un...

