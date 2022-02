Rapinavano solo i negozi Lidl nel Napoletano: tre arresti, nella banda un donna

Casandrino. In manette la banda di rapinatori che “prediligeva” i negozi Lidl. Ben quattro i colpi messi a segno da tre elementi della malavita di Afragola, tra questi una donna, che ieri mattina sono stati arrestati dai carabinieri, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, disposta dal gip del tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale procura. Le manette sono scattate per Vincenzo Mancini, 33 anni, finito in carcere, mentre sono stati posti agli arresti domiciliari, Maria Laura Fusco,32 anni, e A.R., 20 anni, gravemente sospettati di rapine e furti nelle sedi della multinazionale tedesca di Casandrino e Mugnano, in provincia di Napoli, e a Cesa e Curti in quella di Terra di Lavoro.

Le indagini, che si sono avvalse dell’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozi Lidl presi di mira, hanno consentito non solo di ricostruire le fasi delle rapine e furti, ma anche e soprattutto di indentificare gli autori dei raid. Durante la commissione dei reati, i tre soggetti colpiti da ordinanza restrittiva erano soliti, qualora scoperti, minacciare ed aggredire fisicamente gli addetti alla vigilanza, per aver campo libero.