Martedì 2 Ottobre 2018, 13:05

Impronte digitali e una serie di filmati hanno permesso di identificare i due rapinatori che a luglio avevano assaltato in provincia di Modena un'area di servizio e un supermercato. A fermarli su ordine della Procura di Modena, ieri mattina in provincia di Napoli, i carabinieri della Compagnia di Carpi guidati dal capitano Alessandro Iacovelli. Il fermo di indiziato di delitto riguarda un 29enne di Mugnano e un 46enne di Giugliano: la coppia, supportata da un complice ora ricercato, avrebbe fatto una rapina in un distributore di carburante a Medolla e poi in un supermarket a Cavezzo, nella Bassa modenese. Nell'area di servizio, il 21 luglio, aggredirono con le armi un dipendente portandogli via circa 500 euro dal marsupio dopo averlo gettato a terra. Nel supermercato, il 28 lugliom minacciarono con la pistola i cassieri e portarono via 3.500 euro.«Rapinatori violenti, con vari precedenti alle spalle, spregiudicati e pronti a tutto», li ha descritti il colonnello Stefano Nencioni, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Modena. Avevano agito col volto coperto ma i militari hanno isolato tracce di Dna e le impronte digitali dalla Fiat Punto noleggiata per i sopralluoghi e abbandonata dopo l'ultima rapina. Non è passato inosservato, inoltre, anche un grande tatuaggio sull'avambraccio di uno dei banditi raffigurante una pistola vicino al volto di Gesù. Ora sono in corso indagini per arrivare al complice e ai fiancheggiatori: è probabile che la banda avesse un appoggio nel Modenese. I due fermati sono in carcere a Poggioreale in attesa della convalida del fermo.