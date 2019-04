Il ritorno della gang degli pneumatici: raffica di furti di gomme nel Napoletano

Lunedì 29 Aprile 2019, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 16:34

E da tempo ormai che i cittadini si svegliano al mattino e trovano le proprie auto parcheggiate senza pneumatici. Una vicenda che esaspera i sangiorgesi che stremati sono stanchi di trovarsi in queste condizioni.Tutto è calcolato, ladri esperti attendono le ore notturne per entrare in azione: con abilità smontano le ruote delle auto, in particolare delle Smart, le estraggono dal mezzo, le rubano e fuggono via lasciando l’autovettura senza i quattro pneumatici.Ad allarme e preoccupare la cittadinanza è la facilità con la quale i malviventi agiscono , in quanto ad interessare il caso, non sono solo le auto parcheggiate nelle vie della città e dunque, potrebbe risultare più semplice compiere l’azione di rapina, ma riguarda anche auto parcheggiate in parchi privati o strutture addette. Ad essere interessati infatti alcuni parchi nelle zone di via Don Morosini e via Matteotti, dove i residenti hanno trovato un’amara sorpresa.«Siamo stanchi di questa situazione, ogni notte accade questo sia nelle vie della città che nei parchi. La situazione deve trovare una soluzione», così esclama una residente.«Volevo accompagnare i miei figli a scuola ma sono stato bloccato nel trovare la mia auto senza le quattro ruote», gli ha eco un altro cittadino. Chi chiede un intervento maggiore delle forze dell’ordine; chi telecamere in più parti del territorio e chi l’individuazione e l’arresto dei ladri che compiono questo tipo di rapine.