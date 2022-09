Rapine a Giugliano, scarcerati e messi alla prova tre minori

Scarcerati i baby rapinatori che autori di cinque rapine nel comune di Giugliano. Il Giudice del Tribunale dei minorenni di Napoli ha concesso la messa alla prova per tre imputati minorenni, ordinandone l’immediata scarcerazione.

I tre dovranno seguire un programma presso una casa famiglia per la durata di due anni, all’esito del quale, se il riscontro dovesse essere positivo, sarà dichiarata l’estinzione dei reati contestati. Per gli altri due rapinatori, invece, è stato disposto il rinvio per valutare la fattibilità del programma di messa alla prova anche nei loro confronti. Ai 5 minori, tutti di Giugliano, difesi dagli avvocati Luigi Poziello, Antonio Peluso, Antonio Gravante e Raffaele Pesce, sono contestate, a vario titolo, cinque rapine aggravate, tra cui una presso un distributore di carburanti, porto e detenzione di armi, lesioni