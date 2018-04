Gli agenti del Commissariato di polizia Frattamaggiore, nel tardi pomeriggio di martedì scorso, hanno arrestato in esecuzione all'Ordine Esecuzione della Procura Minori presso il Tribunale Napoli G.C. 18enne napoletano.



Il giovane è stato raggiunto dai poliziotti presso una comunità per minori, dove era collocato alla detenzione domiciliare. Il giovane, già con numerosi precedenti di polizia, dovrà scontare una pena di anni 3, mesi 9 e giorni 16 di reclusione, poiché in varie occasioni si era allontanato arbitrariamente e senza alcun motivo da diverse comunità dove era stato affidato. Il 18enne è stato condannato a tale pena residua poiché nel dicembre 2015 e nel gennaio 2016, da minorenne, aveva commesso in Napoli due rapine a mano armata in danno di giovani che, si intrattenevano all'interno della stazione Metropolitana, sottraendogli denaro e cellulari. Come disposto dalla Procura dei Minori presso il Tribunale di Napoli il giovane è stato condotto presso l'I. P. Minore di Airola, dove espierà la pena.

Giovedì 26 Aprile 2018, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 17:25

