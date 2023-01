Rapine a Napoli, arrestato 34enne: era latitante da luglio

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno arrestato C.P., 34 anni, latitante dal luglio scorso. L'uomo deve scontare 11 anni, 7 mesi e 15 giorni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine.

L'uomo è stato individuato dai militari durante una serrata indagine che non ha trascurato il monitoraggio del web e dei social. Grazie alla localizzazione dello scooter attualmente in uso, inoltre, è stata tracciata una mappa dei suoi principali spostamenti. Tra le strade più percorse, quelle che circondano la rampa autostradale di corso Malta. I militari hanno così predisposto una manovra di accerchiamento, precludendogli qualsiasi via di fuga. L'uomo ha tentato una fuga disperata provando a forzare il posto di controllo. Finito in manette, è stato condotto nel carcere di Poggioreale.