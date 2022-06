Rapine tra Napoli e Genova, arrestata una 47enne napoletana

I falchi della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato presso la sua abitazione in via Vicaria Vecchia una 47enne napoletana in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso lo scorso 15 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova - Ufficio Esecuzioni Penali.

La donna era condannata alla pena di 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione e ad una multa di 2070 euro per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, tentato furto aggravato e in materia di stupefacenti, commessi a Napoli e Genova tra il 2006 ed il 2020.