I carabinieri di Casavatore in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli nord su richiesta della locale procura hanno arrestato per rapina Antonio Giannone, 27enne di Arzano. L'uomo è accusato di aver messo a segno 9 rapine commesse nei mesi di ottobre e novembre scorso in danno di attività commerciali di Casavatore.

Il 27enne agì con un 17enne, già arrestato il 29 dicembre scorso. L'indagine condotta dai Carabinieri di Casavatore e coordinati dalla procura della Repubblica sono state sviluppate attraverso l'estrapolazione delle immagini dai sistemi di video-sorveglianza presenti nella zona e setacciando i social network verificando vari profili. Rinvenuti e sequestrati anche i capi di abbigliamento utilizzati per commettere le rapine.

