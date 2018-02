Giovedì 8 Febbraio 2018, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2018 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia ferroviaria ha sgominato una banda di malviventi, composta da quattro giovani, che lo scorso 27 gennaio ha messo a segno una rapina sul treno regionale Napoli-Caserta ai danni di tre giovani, poco prima che il convoglio giungesse nella stazione di Napoli Centrale. Gli agenti della Polfer erano riusciti ad assicurare alla giustizia tre dei quattro componenti la banda, lo stesso giorno della rapina. Si tratta di R.G. di 21 anni, E.G. di 23 anni e G.S. di 29 anni. Il quarto componente, riuscito a sfuggire alle forze dell'ordine, è stato riconosciuto in foto dalle vittime. Si tratta di un ventenne che i poliziotti sono riusciti a sottoporre a fermo di polizia giudiziaria all'alba di stamattina. Come i tre suoi complici è accusato di rapine aggravate in concorso e di altre tre colpì messi a segno sempre sullo stesso convoglio, tra il 5 e il 7 febbraio scorsi.