Lunedì 22 Ottobre 2018, 13:02

I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli a carico di Emmanuel De Luca Bossa, 19 anni, di Napoli, già noto alle forze dell'ordine e figlio di Antonio, il capo dell’omonimo clan camorristico attualmente detenuto.Nel corso di indagini d’iniziativa dei carabinieri è stata accertata la responsabilità del giovane che, armato di pistola e insieme a un complice in via d’identificazione, il 24 agosto aveva rapinato il ciclomotore a un passante sul corso Garibaldi e il 12 settembre aveva tentato di rapinare il ciclomotore a un'altra persona che stava transitando su via delle Repubbliche Marinare. L’arrestato è stato portato al carcere di Poggioreale.