Sesso con il cane a Castellammare, uomo rischia di morire: salvato al San Leonardo

Rapporti intimi con il cane, uomo affetto dalla malattia di Fournier operato all’ospedale San Leonardo di Castellammare.

Il 55enne era arrivato al pronto soccorso stabiese nei giorni scorsi con una forte infezione alle parti intime. Quando i medici hanno provato a ricostruire come l’uomo, con problemi psichici, avesse raggiunto un grado così pericoloso di infezione, il 55enne ha confessato che aveva avuto rapporti il suo cane.

Le condizioni piuttosto gravi hanno imposto il ricovero prima in rianimazione poi in urologia dove è stato operato, pulendo e togliendo tessuti molli infetti. Per lui si profila una lunga terapia in camera iperbarica per riportare a piena funzionalità i genitali e la vescica al momento fortemente compromessa e infetta.