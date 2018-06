Rapporto criminalità, a Napoli meno rischi che a Milano: «Ma ora serve più fermezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Giugno 2018, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2018 08:46

Ma chi ha detto che Napoli è la capitale del malaffare? E chi si ostina a sostenere che il Meridione d'Italia coincida con l'epicentro del terrore generato da micro e macrocriminalità? Dati alla mano - e lo sostiene una qualificata ricerca affidata a un gruppo di docenti universitari - c'è da rivedere l'intero quadro che disegna dinamiche e organizzazioni criminali. Lo studio a cura dei professori Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli, confluito nel «Secondo rapporto su criminalità e sicurezza a Napoli», è stato presentato ieri a Castelcapuano.IL PROCURATORE GENERALEPosiziona la barra al centro, puntualizzando la propria opinione, lo stesso procuratore generale Luigi Riello, che introducendo i lavori afferma: «Non bisogna né dire che Napoli è l'inferno - perché non è vero - né dire che le cose vanno bene, perché poi si finisce con il sottovalutarle e si finisce per non affrontare con il dovuto rigore una situazione che resta delicata anche per quanto riguarda la criminalità minorile. Su questi delicati argomenti bisogna dunque usare una metodologia razionale, diversificata per le varie forme di criminalità: quella minorile, organizzata, e quella comune, capendo che non ci devono essere scuole di pensiero tra chi vuole la fermezza e chi vuole l'indulgenza: perché servono tutte le cose». Il Pg non ha dubbi: «Contro chi delinque ci vogliono risposte chiare, ferme. Si deve andare alle radici della devianza che riportano al disastro delle periferie, al disagio giovanile, ma dare anche risposte in termini di giusta repressione che sia degna di uno Stato democratico perché vanno tutelati gli imputati ma anche le vittime dei delitti».