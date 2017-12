Sabato 23 Dicembre 2017, 19:11 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2017 20:05

Un 24enne napoletano è stato accoltellato, all’alba di oggi, in via Anticaglia, nel centro storico. L’episodio è durato una manciata di secondi ed autore dell’aggressione subita da G.M, incensurato, è stato un 20enne, napoletano, F.F. che, armato di coltello, ha ferito la vittima al torace ed alla schiena.Entrambi sono ora ricoverati in ospedale, il 24enne al San Giovanni Bosco mentre il suo aggressore è in prognosi riservata al Loreto Mare perché nella colluttazione si è ferito da solo, al gluteo. L’episodio è da ricondurre ad uno scatto di gelosia del 20enne, ex fidanzato della ragazza che il 24enne aveva ieri riaccompagnato a casa.L’aggressore, piantonato dalla polizia nel nosocomio in via Vespucci, aveva atteso il ritorno dei due, sotto casa della sua ex ed in un impeto di rabbia ha aggredito e accoltellato la vittima. Sulla vicenda hanno proceduto gli agenti della Polizia di Stato.