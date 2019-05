Raptus di follia in strada, nigeriano tenta di accoltellare due carabinieri nel Napoletano

Giovedì 16 Maggio 2019, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Nwaoye James, nigeriano 24enne residente a Quarto già noto alle forze dell'ordine e non in regola con le norme sull'immigrazione.I militari sono intervenuti in via Casalanno su richiesta al 112 per una persona che creava disturbo e hanno individuato l'uomo che ancora si aggirava con fare esagitato nei pressi.Alla vista dei militari il 24enne ha estratto un coltellino multiuso e ha tentato di colpirli ma è stato immediatamente bloccato e disarmato dopo una breve colluttazione. I carabinieri, coadiuvati da due agenti della polizia municipale, in servizio e in transito, hanno riportato escoriazioni alle mani guaribili in quattro giorni.