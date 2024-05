Centoventi anni di storia accompagnati dalle donne. In uno dei luoghi più belli ed iconici di Napoli: via Partenope, la fontana dell’Immacolatella a fare da ingresso ideale. La storia della pallanuoto in Italia, la storia dello sport, sempre all’insegna delle donne: consigliere, consigliori, spesso ispiratrici. Donne al fianco e davanti alle vicende di uno dei sodalizi più antichi di Partenope: è il Circolo Rari Nantes Napoli nato nel 1905 e presieduto da Agostino Longo.

APPROFONDIMENTI Giancarlo Bracale presidente del Circolo Canottieri di Napoli: «Pronti per una donna presidente» Luisa De Gregorio ex presidente del Club Nautico della Vela: «Nei circoli c’è troppa ipocrisia» Achille D’Avanzo presidente Yacht Club Capri: «Circoli modello Capri, un socio su tre è donna»

Donne socie sì o no?

«Che domande. Le donne fanno parte della nostra storia».

Quando avete aperto alle donne?

«Nel 2017 alla fine di un dibattito che quasi non ci è stato».

Perché?

«Perché le donne facevano parte della nostra vita sociale e non ci importava se erano socie o meno. È stato più che altro un fatto burocratico. Per una donna frequentare il circolo era facilissimo: bastava scendere le scalette e magari farsi annunciare da una telefonata di un socio, ma giusto per essere più cortesi e preparati».

Nessun mugugno?

«Ma quelli li trova sempre, dappertutto. Alla Rari Nantes possono essere delle mosche bianche, retrogradi nel pensiero e nei modi di approcciarsi all’altro sesso. Magari qualcuno che si oppone per opporsi, non certo perché ce l’ha con le donne».

Quanti sono i soci del Circolo?

«Ad oggi 140, dei quali una trentina di donne».

Un circolo al femminile?

«Non si tratta tanto di circolo al femminile, ma di circolo dove le donne sono da sempre parte propulsiva. La Rari Nantes, per sua natura, è una famiglia. Ci troviamo per gli eventi dei soci, per i pranzi, gli aperitivi. Tra amici è ovvio che si parla di ciò che unisce, e quindi del circolo. Le donne sono parte integrante. Ci è sembrato anche normale permettere alle mogli dei soci scomparsi di potersi iscrivere a pieno titolo. Ecco perché alla Rari Nantes è un dibattito che non sussiste in quanto le donne fanno parte del nostro viver quotidiano il circolo».

Rari Nantes scelta anche da Dolce & Gabbana nell’evento napoletano del 2016.

«Il circolo fu temporary store del brand ed anche lì il rapporto con una donna fu decisivo. Ricordo ancora oggi il primo incontro con Cristina Paciello, la manager dell’evento napoletano. Fu intesa immediata. Le mettemmo il circolo a disposizione. Ne nacque un luogo ricco di fascino ma accogliente. Nel più puro spirito della Rari Nantes Napoli. Aprimmo una boutique di Dolce & Gabbana, un pop up store con le collezioni pret a porter della griffe. Dalla moda donna all’uomo, alla collezione bambino. Dal rossetto intitolato a Sofia Loren alla collezione dedicata a Napoli. Tante donne a visitarlo e un luogo a disposizione della città».

Ed oggi qual è la mission del Circolo?

«La nostra mission è sempre la stessa: siamo affiliati a molte federazioni sportive, stiamo crescendo giovani campioni, come sempre, ed abbiamo recepito le indicazioni del Coni per la modifica dello Statuto: più democraticità, ma non perché non ce ne fosse da noi, piuttosto perché sono tutti i sodalizi che devono armonizzare le loro carte costitutive».

Quale il rapporto con l’Autorità Portuale vostra padrona di casa?

«Abbiamo una concessione che si rinnova annualmente per poter svolgere le nostre attività. Questo, ovviamente, ci limita nel pensare ad investimenti economici più a lungo termine, ma è un rapporto che prosegue da sempre. Stiamo inoltre rientrando di un debito pregresso e grazie all’attività dei soci riusciamo a vivere appieno la nostra atmosfera familiare e faccio un altro esempio».

Prego.

«Se parlo dei Marsili, parlo della storia della pallanuoto. Il circolo per loro, come per altri atleti che hanno portato lustro alla città ed alla disciplina della pallanuoto, è una famiglia dove trascorrere delle ore della giornata. Se avessimo una impostazione differente perderebbero delle motivazioni e la Rari Nantes la sua essenza».