Per la prima volta parte da Napoli un «Mundialito» contro il razzismo

Da sempre Napoli è ricordata per la forza e la sua grande capacità culturale di interpretare la grande complessità del mondo. In un momento storico in cui si sta ritornando a rivivere una storia che sembrava dimenticata il torneo calcistico “Un calcio al razzismo”, presentato questo pomeriggio a Napoli, presso il Maschio Angioino può essere il motore di inclusione per questa città.

Si tratta di un torneo amatoriale tra le comunità nazionali residenti a Napoli. Organizzata e ideata dal Console della Repubblica democratica del Congo, Angelo Melone congiuntamente all'assessore allo Sport e alle pari opportunità, Emanuela Ferrante.

L’obiettivo del torneo, come ha spiegato il Console Angelo Melone, è esaltare lo sport come veicolo per la promozione di valori sociali ed etici, creando aggregazioni e spirito di squadra, oltre a strumento di benessere fisico e mentale.

Non meno importante, come ha ricordato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi presente alla conferenza stampa «il torneo valorizza anche l’unicità e la multiculturalità della città partenopea».

«Queste iniziative possono essere d’ispirazione per i nostri giovani ad essere aperti al mondo e aperti alla comprensione delle diversità - ha spiegato il sindaco di Napoli, Manfredi-. In questo momento storico così difficile, chi è portatore di una capacità di ascolto e di integrazione è portatore di grande valore per la nostra città ad essere luogo di incontro luogo di confronto, anche di confronto calcistico».

Durante la conferenza stampa è stato premiato anche l’assessore comunale alla salute e al verde, Vincenzo Santagada che ha dedicato il suo premio al primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore comunale è stato premiato per essere in prima linea da oltre dieci anni per contrastare la povertà sanitaria. Inoltre, è stato annunciato che, nelle prossime settimane, il Consolato della Repubblica Democratica del Congo sarà protagonista di un'altra iniziativa "Un farmaco per tutti", promossa dall'Ordine dei farmacisti di Napoli, presieduto dal professor Santagada.

Sarà inviato un carico di farmaci, del valore di oltre 100 mila euro, all'ospedale Penzi, diretto dal Premio Nobel per la Pace 2018, il dottor Denis Mukwege nella regione del Kivu in RDC. «Il nostro obiettivo è quello di contrastare la povertà sanitaria. Ha spiegato l’assessore comunale Santagada-, in questi 10 anni abbiamo collaborato con una serie di associazioni che operano sia nel territorio nostro cittadino e dell’area metropolitana ma anche nelle aree più fragili del nostro pianeta a partire dal Burkina Faso poi siamo stati in Brasile, Columbia, Guatemala e adesso andremo nel Congo e siamo già andati anche in Ucraina attraverso questo protocollo di intesa che abbiamo fatto con il console».

L’idea del torneo nasce l’anno scorso dal Console della RDC, Melone e gli altri Consoli presenti a Napoli. L’idea è quella del “Mundialito amatoriale” ed è piaciuta a tanti, difatti ci saranno 19 stati stranieri che gareggeranno contro 5 squadre italiane rappresentative del mondo politico, rappresentative delle forze dell’ordine, ma anche della società civile, l’ordine degli avvocati, l’ordine dei medici, e parteciperanno anche i giudici del tribunale di Napoli.

«E' qualcosa di unico, il primo in Italia. -ha detto Melone- Abbiamo l’ambizione di ripeterlo ogni anno in concomitanza della giornata internazionale contro le discriminazioni razziali che il 21 Marzo”. La prima partita si giocherà sabato 19 e domenica 20 marzo allo Stadio Caduti di Brema a Barra e vedrà sfidarsi: Parlamentari-Ucraina nel segno della pace e solidarietà.

«L’iniziativa l’abbiamo ideata quando ancora fortunatamente non c’era questa ulteriore emergenza. -ha spiegato l’assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante. In questo momento secondo me è ancora più importante questo incontro perché è chiaro ed evidente che lo sport vada veramente oltre anche la guerra».

«Basti pensare che lo stesso Putin -ha aggiunto la Ferrante- ha aspettato e atteso alla fine dei giochi olimpici per dichiarare guerra all’Ucraina. Lo sport deve essere un valore che dia solidarietà, inclusioni che sia contro il razzismo e contro tutte le altre discriminazioni che purtroppo ci colpiscono».