Venerdì 14 Settembre 2018, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso degli ultimi dodici mesi il premio medio dell’assicurazione auto in Campania è aumentato del 4,68% arrivando, ad agosto 2018, a 1.036,20 euro. I dati arrivano dall’osservatorio di Facile.it che ha analizzato oltre 495.000 preventivi di rinnovo compilati da automobilisti campani fra il 1 agosto 2017 ed il 31 agosto 2018. Il rincaro conferma così la regione come maglia nera d’Italia sul fronte delle tariffe assicurative; assicurare un’auto in Campania significa spendere quasi il 78% in più rispetto alla media nazionale.Scorrendo i dati in ottica provinciale si scopre che le tariffe sono cresciute del 10,68% a Caserta, che risulta essere la provincia italiana con il premio medio più alto (1.179,20 euro) e del 5,09% a Napoli, seconda più cara del Paese, con un premio medio pari a 1.093,54 euro. Tariffe in calo, invece, a Benevento (621,69 euro, -11,53%), Avellino (761,38 euro, -6,01%) e Salerno (785,95 euro, -0,91%). Guardando alle garanzie accessorie più scelte dagli automobilisti della regione, al primo posto si trova l’assistenza stradale, copertura inserita nell’85% dei preventivi.