Equità Rca proposta dal governo, il Codacons: «Aiutare i napoletani»

Martedì 16 Ottobre 2018, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 11:50

Bene per il Codacons il decreto annunciato dal Governo per introdurre maggiore equità sul fronte dell'Rc auto ed eliminare le differenze che esistono in alcune zone del paese.«Sono anni che denunciamo il massacro subito dagli automobilisti del sud Italia sul fronte delle assicurazioni - spiega il presidente Carlo Rienzi - in base all'ultimo studio Codacons sulle tariffe Rc Auto, assicurare una autovettura nel Meridione arriva a costare il doppio rispetto alle regioni del Nord: basti pensare che a Napoli, città che detiene la maglia nera per le polizze più costose, il premio medio nel 2018 è pari a 636,9 euro contro i 309 euro di Pordenone e i 312 euro di Aosta. Proibitive poi le tariffe per i neopatentati: a Napoli un 18enne spende mediamente 967,5 euro per assicurare la propria autovettura».«Siamo quindi favorevoli a misure che eliminino le ingiustificate disparità su base territoriale esistenti sul fronte dell'Rc auto, ma attenzione: in nessun caso i provvedimenti annunciati dal Governo dovranno punire le regioni più virtuose determinando incrementi tariffari a danno degli automobilisti residenti al Nord» conclude Rienzi.