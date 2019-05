«Siamo molto preoccupati. L'azienda continua a dire che nulla è a rischio, però non vediamo nuove produzioni o innovazione. Non capiamo se l'azienda procederà a nuovi spezzatini, visto che vende i gioielli uno per uno. Anzi, in questi giorni abbiamo la notizia che alla Sevel, dove si fa il Ducato, lo stabilimento è saturo e fa uno stabilimento gemello in Polonia. Cosa le avrebbe vietato di fare una reindustrializzazione in siti pieni di cassa integrazione?». Così il segretario generale della Fiom, Francesca Re David, a margine della presentazione del rapporto/inchiesta su Fca, Cnhi e Magneti Marelli, «Auto al bivio» realizzato dalla Fiom in collaborazione con la Fondazione Sabattini e la Fondazione Di Vittorio, sulla situazione della Fca di Pomigliano.

Martedì 14 Maggio 2019, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA