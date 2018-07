Martedì 10 Luglio 2018, 09:49

Un giovane di 23 anni è stato ferito la scorsa notte con un proiettile d'arma da fuoco. Il giovane ha riferito che mentre era in compagnia di un amico, lungo via Cinque Vie ad Afragola è stato avvicinato da alcuni sconosciuti che gli hanno intimato di consegnare il portafogli. Ad una sua reazione i malviventi hanno esploso un colpo di pistola ferendo il 23enne alla schiena.Soccorso dall'amico, è stato portato alla clinica dei Fiori di Acerra: è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Sul posto è giunta la polizia: gli agenti, al momento, non hanno rinvenuto il proiettile.