Reati ambientali, il Noe in una ditta di edilizia in provincia di Napoli: sequestri e una denuncia

Venerdì 28 Settembre 2018, 11:45

In una ditta di Caivano che tratta prodotti per l’edilizia, collanti industriali e vernici i carabinieri del N.o.e. di Napoli, durante controlli per prevenire e contrastare i reati in materia ambientale, hanno scoperto che le acque reflue venivano sversate nella fognatura pubblica senza essere prima depurate e l’autorizzazione allo sversamento era scaduta da tre anni.Il titolare della ditta è stato denunciato: risponderà di gestione illecita di rifiuti, mancanza dell’autorizzazione per lo scarico di acque reflue e inquinamento ambientale delle acque e del suolo.Sottoposti a sequestro l’impianto di produzione di collanti ed idropitture che scaricava nella fognatura e i 30 silos in cui veniva tenuto il carbonato di calcio, materiale utilizzato realizzare alcuni dei materiali che l’azienda produceva.