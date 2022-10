Reati commessi in sei città, in carcere 36enne napoletano

Finisce in carcere G.V., 36enne napoletano, perché espiare la pena di 5 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per reati sulla «prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, truffa, furto in abitazione, false dichiarazioni sulla propria identità, oltraggio a pubblico ufficiale e guida senza patente». Fatti commessi a Milano, Benevento, Cassino, Napoli, Arezzo e Bologna tra il 2011 e il 2018.