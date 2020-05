Ladro e clandestino, 33enne bosniaco arrestato nei vicoli di Napoli

Giovedì pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico Candelori una persona che, alla loro vista, si è allontanata velocemente. I poliziotti lo hanno bloccato ed identificato: Seiad Hrustic, 33enne bosniaco e irregolare sul territorio nazionale, è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel settembre dello scorso anno, per l’espiazione complessiva di 6 anni,10 mesi e 5 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e ad un’ammenda di 2580 euro.



Inoltre, il 33enne è stato denunciato per falsa attestazione sull’identità a Pubblico Ufficiale. Ultimo aggiornamento: 16:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA